13

Хабиб на Australian Open впервые прошел круг на «Большом шлеме»

Хади Хабиб на старте Australian Open обыграл Бу Юнчаокете – 7:6(4), 6:4, 7:6(6).

26-летний ливанец впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Он стал первым представителем своей страны, выигравшим матч в основе «Шлема».

Дальше Хабиб сыграет с Юго Эмбером или Маттео Джиганте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AustralianOpen
logoATP
logoAustralian Open
Хади Хабиб
logoБу Юнчаокете
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о перспективах россиян на Australian Open: «У девочек все радужнее, чем у мужчин»
111 минут назад
Australian Open. Зверев играет с Пуем, Лехечка, Рууд, Нисикори вышли во 2-й круг
7327 минут назадLive
Гарсия об антидопинге: «Благодаря соцсетям каждый думает, что может судить о чем-то, что на самом деле понимают лишь 0,5% людей»
29 минут назад
Australian Open. Блинкова играет с Сэвилл, Мирра Андреева, Соболенко, Бадоса, Векич вышли во 2-й круг
50сегодня, 10:45Live
Соболенко станцевала после победы над Стивенс на Australian Open
2сегодня, 10:35Видео
Нисикори о том, были ли у него мысли о завершении карьеры из-за травм: «Да, в прошлом году почти так и случилось»
сегодня, 09:57
Соболенко успешно начала защиту титула на Australian Open
сегодня, 09:32
Рууд о том, чем занимался в межсезонье: «Мы тренировали забеги на 200 и 400 метров. Они мне не нравятся, но они нужны, чтобы развивать выносливость»
2сегодня, 09:14
Мирра Андреева о том, что улучшила в межсезонье: «Все по чуть-чуть. Я замечаю разницу – надеюсь, вы тоже ее заметите»
4сегодня, 09:07
Мирра Андреева о суевериях: «Сегодня я начала с сухофруктов – так что в Мельбурне ем только сухофрукты»
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
10 января, 17:40
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем