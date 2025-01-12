Хабиб на Australian Open впервые прошел круг на «Большом шлеме»

Хади Хабиб на старте Australian Open обыграл Бу Юнчаокете – 7:6(4), 6:4, 7:6(6).

26-летний ливанец впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Он стал первым представителем своей страны, выигравшим матч в основе «Шлема».

Дальше Хабиб сыграет с Юго Эмбером или Маттео Джиганте.