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Опелка о Джоковиче: «Образно говоря, он застрелил Бэмби»

Рейлли Опелка оценил величие Новака Джоковича.

В начале сезона американец обыграл 24-кратного чемпиона «Большого шлема» на турнире в Брисбене.

«Понимаю, что не все болельщики его любят. Но в баскетболе есть спор про Леброна и Джордана, а в теннисе все понятно. Он играл, когда Роджер и Рафа были на пике! Образно говоря, он застрелил Бэмби. Но он единственный спортсмен, который пришел, когда два великих были на пике – и обошел их. Статистика это подтверждает.

И даже на Олимпиаде. Помню, как смотрел его матч с друзьями, и они говорили: «Это его последний шанс, он зажмется, как на US Open-2021 против Медведева». Но я видел совершенно другое: даже с больным коленом, чем больше на него давление, тем он сильнее. Он не ломается. Никогда».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BenRothenberg
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