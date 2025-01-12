Виландер о Радукану: «Если она будет на 100% готова физически, то войдет в топ-10 до конца 2025-го»

Матс Виландер сказал, что Эмма Радукану может войти в топ-10 уже в 2025-м.

«В случае с Эммой главный вопрос – это травмы. В этом плане ей очень не везет. Может быть, ей повезло с победой на первом «Большом шлеме», но потом очень не везло с травмами.

Есть очень много положительных моментов: ее техника, теннисный IQ, ее готовность работать и желание вернуться. Единственный отрицательный момент – это то, что ее организм, кажется, не справляется.

Но если Эмма будет здорова, то в какой-то момент она должна войти в топ-10. И в ближайшие 10-12 лет с ней, скорее всего, придется считаться.

И если она будет на 100% готова физически, то войдет в топ-10 до конца 2025-го».

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