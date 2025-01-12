Квитова – в июле родившая сына – скоро поедет в США тренироваться

Петра Квитова готовится к тренировочному сбору после декрета.

Сообщается, что скоро она поедет в США вместе со своим мужем и тренером Иржи Ванеком. По итогам тренировок двукратная чемпионка «Больших шлемов» примет решение о возвращении в тур.

В июле Квитова родила сына.