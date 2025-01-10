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Кузнецов больше не тренирует Сафиуллина

Андрей Кузнецов больше не тренирует Романа Сафиуллина.

Кузнецов, который пока не завершил игровую карьеру и провел в 2024-м три матча, рассказал, чем занимается сейчас.

«Последний серьезный матч, к которому я готовился, я сыграл в августе 2022 года. С тех пор я, хоть и играл в турнирах, но, в принципе, ради удовольствия: я ездил с Ромой по турнирам и заявлялся на все турниры, куда попадал.

Мы два года отработали: 2023-й и 2024-й. До конца года доработали и в конце года разошлись. Он сейчас с другим тренером, я пока без работы, пока отдыхаю.

Не знаю, думаю, что начну, наверное, с группы для старшего сына. Ему пять лет, он сейчас ходит занимается, возможно, буду сам [тренировать]. Второму – два, но он пока только дома играет. Но играет так, что, мне кажется, его тоже можно в пятилетнюю группу отдать, и он не потеряется там», – сказал Кузнецов в студии ютуб-канала BB Tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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