Андрей Чесноков: «Сказал Хачанову: «Концовка сезона была просто потрясающая. Если будешь так играть, можешь претендовать на топ-10»

Андрей Чесноков считает, что Карен Хачанов способен вернуться в топ-10.

В конце 2024-го Хачанов выиграл титул в Алматы, дошел до финала в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

– У Карена прошлый сезон получился очень нестабильным. Чего ждать в новом сезоне?

– У Карена был сезон «вверх-вниз». Но концовка сезона у Хачанова была очень хорошей. Я разговаривал с Кареном, когда он был в Москве. Сказал ему: «Карен, ты в одном моменте сезона провалился, но концовка была просто потрясающая. Если будешь так дальше играть, можешь претендовать на десятку мира».

Когда Карен доходит до полуфиналов и финалов турниров, потом идут травмы от утомления. Я это заметил. Зная свой организм, нужно понимать специфику и быть очень аккуратным. Но Хачанов в прошлом сезоне провел потрясающую концовку, – сказал бывший №9 рейтинга ATP в интервью «Чемпионату».