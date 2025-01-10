0

Ник Кириос: «Без меня теннис стал немного обыденным»

Ник Кириос считает, что в его отсутствие тур стал обыденным.

– Как вы считаете, что вы привносите на турниры? Что приобретает турнир, когда вы в нем участвуете? На вас это как-то давит?

– Хороший вопрос. Мы смотрим спорт, потому что нам нравятся личности. Мы смотрим теннис во многом из-за борьбы один на один. Да, теперь разрешен коучинг, но я полюбил теннис, потому что это была борьба один на один. Ты наблюдаешь, как человек четыре, пять часов ищет решения. Ты видишь, сколько эмоций испытывает этот человек. Это драма, театр.

Мое возвращение добавляет интриги: что произойдет сегодня? Мне это нравится. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я не знаю, вызовет ли это бурную реакцию в хорошем или плохом смысле.

На протяжении карьеры я не всегда вызывал положительную реакцию, но это добавляло игре интереса. Мне кажется, это важно. Сейчас в туре много хороших игроков, но не так много непохожих друг на друга личностей.

Мне кажется, полезно, что я вернулся и играю. На меня это никак не давит. Я всегда играл в свой фирменный теннис, и мой характер не изменился с тех пор, как мне было 10 лет. Все, кто меня знает, скажут, что я был таким же, как сейчас.

По-моему, хорошо, что я вернулся. Это важно. Мне кажется, теннис стал немного обыденным.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Кириоса
logoНик Кириос
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Янник Синнер: «В межсезонье немного поменял движение на подаче. Даже если со стороны изменения не видны, как игрок ты их осознаешь»
5 минут назад
Аделаида (ATP). Корда играет с Кецмановичем, Оже-Альяссим вышел в финал
27 минут назадLive
Аделаида (WTA). 1/2 финала. Пегула обыграла Путинцеву, Самсонова снялась
1028 минут назад
Даниил Медведев: «Синнер и Алькарас – явные фавориты Australian Open, и это нормально. Я постараюсь что-нибудь придумать»
4сегодня, 10:06
Андрей Чесноков: «Сказал Хачанову: «Концовка сезона была просто потрясающая. Если будешь так играть, можешь претендовать на топ-10»
2сегодня, 09:37
Рублев, Зверев, Мартинес вошли в состав Консультативного совета игроков ATP на 2025-й
1сегодня, 09:21
Швентек о реакции тура на допинговое дело: «В раздевалке все замечательно. Меня очень поддерживают многие топ-игроки»
6сегодня, 08:55
Соболенко о том, что может выиграть третий AO подряд: «Просто хочу делать свою работу. Надеюсь, в конце турнира буду очень собой гордиться»
сегодня, 08:24
Хобарт (WTA). Мертенс вышла в финал, Аванесян выбыла
1сегодня, 08:02
Панова и Ханьюй Го выиграли парный турнир в Аделаиде
сегодня, 07:54
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем