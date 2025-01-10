Ник Кириос: «Без меня теннис стал немного обыденным»

Ник Кириос считает, что в его отсутствие тур стал обыденным.

– Как вы считаете, что вы привносите на турниры? Что приобретает турнир, когда вы в нем участвуете? На вас это как-то давит?

– Хороший вопрос. Мы смотрим спорт, потому что нам нравятся личности. Мы смотрим теннис во многом из-за борьбы один на один. Да, теперь разрешен коучинг, но я полюбил теннис, потому что это была борьба один на один. Ты наблюдаешь, как человек четыре, пять часов ищет решения. Ты видишь, сколько эмоций испытывает этот человек. Это драма, театр.

Мое возвращение добавляет интриги: что произойдет сегодня? Мне это нравится. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я не знаю, вызовет ли это бурную реакцию в хорошем или плохом смысле.

На протяжении карьеры я не всегда вызывал положительную реакцию, но это добавляло игре интереса. Мне кажется, это важно. Сейчас в туре много хороших игроков, но не так много непохожих друг на друга личностей.

Мне кажется, полезно, что я вернулся и играю. На меня это никак не давит. Я всегда играл в свой фирменный теннис, и мой характер не изменился с тех пор, как мне было 10 лет. Все, кто меня знает, скажут, что я был таким же, как сейчас.

По-моему, хорошо, что я вернулся. Это важно. Мне кажется, теннис стал немного обыденным.