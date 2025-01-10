Янник Синнер: «В межсезонье немного поменял движение на подаче. Даже если со стороны изменения не видны, как игрок ты их осознаешь»

Янник Синнер рассказал, над чем работал в межсезонье.

«Мы немного поменяли каждый удар. В определенный момент решающую роль мог сыграть мелкие детали.

Конечно, есть аспект, который для меня очень важен: я стараюсь разнообразить игру, выходить вперед. Над этим мы работали в межсезонье. Я немного поменял движение на подаче. Даже если со стороны изменения не видны, как игрок ты их осознаешь.

Вот и все. Теннис – многогранная игра. Важна физподготовка, важна психология. Мы кое-что поменяли, но посмотрим, как сложится в этом году».