«Энди хочет что-нибудь сказать о Федерере? 😭😭😭😭😭». Кириос о словах Роддика в поддержку Синнера и Швентек

Ник Кириос втянул Роджера Федерера в их конфликт с Энди Роддиком.

Роддик в своем подкасте раскритиковал Кириоса за реакцию на допинг-скандалы Янника Синнера и Иги Швентек.

«Роддик хочет что-нибудь сказать о Федерере? 😭😭😭😭😭», – твитнул Кириос.

Федерер, комментируя допинг-скандал Синнера, сказал : «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа».

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