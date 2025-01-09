«Энди хочет что-нибудь сказать о Федерере? 😭😭😭😭😭». Кириос о словах Роддика в поддержку Синнера и Швентек
Ник Кириос втянул Роджера Федерера в их конфликт с Энди Роддиком.
Роддик в своем подкасте раскритиковал Кириоса за реакцию на допинг-скандалы Янника Синнера и Иги Швентек.
«Роддик хочет что-нибудь сказать о Федерере? 😭😭😭😭😭», – твитнул Кириос.
Федерер, комментируя допинг-скандал Синнера, сказал: «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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