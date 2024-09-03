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  • Федерер о допинг-скандале Синнера: «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа»
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Федерер о допинг-скандале Синнера: «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа»

Роджер Федерер отреагировал на допинг-скандал Янника Синнера

 «Нам бы не хотелось видеть новости такого типа в нашем спорте вне зависимости от того, сделал ли что-то он или любой другой игрок. Это просто шум, которого не хотелось бы слышать.

Я понимаю, что ситуация сложная. Для любого спортсмена и команды иметь такие проблемы, обвинения – это ночной кошмар. Мы каждый день заполняем эти формы, они всегда с тобой. Каждый день, когда просыпаешься, думаешь: «Кто-то за дверью пришел меня проверить?» Так что это очень сложно.

Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Все к этому и сводится. 

Думаю, мы все уверенны, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Today
logoРоджер Федерер
logoдопинг
logoATP
logoЯнник Синнер
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