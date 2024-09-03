Федерер о допинг-скандале Синнера: «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа»
«Нам бы не хотелось видеть новости такого типа в нашем спорте вне зависимости от того, сделал ли что-то он или любой другой игрок. Это просто шум, которого не хотелось бы слышать.
Я понимаю, что ситуация сложная. Для любого спортсмена и команды иметь такие проблемы, обвинения – это ночной кошмар. Мы каждый день заполняем эти формы, они всегда с тобой. Каждый день, когда просыпаешься, думаешь: «Кто-то за дверью пришел меня проверить?» Так что это очень сложно.
Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Все к этому и сводится.
Думаю, мы все уверенны, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам».
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