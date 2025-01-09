Полина Кудерметова сыграет с Фрех в первом круге Australian Open
На Australian Open квалифаеров распределили по сетке.
Финалистка Брисбена Полина Кудерметова попала на Магдалену Фрех (23).
Прошлогодняя четвертьфиналистка Анна Калинская (13) в первом круге сыграет с Кимберли Биррелл.
Анастасии Потаповой из квалификации досталась Тамара Зиданшек, а Маркете Вондроушовой – Яна Фетт.
Полностью женская сетка здесь. Мужская – здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
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