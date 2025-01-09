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Полина Кудерметова сыграет с Фрех в первом круге Australian Open

На Australian Open квалифаеров распределили по сетке.

Финалистка Брисбена Полина Кудерметова попала на Магдалену Фрех (23).

Прошлогодняя четвертьфиналистка Анна Калинская (13) в первом круге сыграет с Кимберли Биррелл.

Анастасии Потаповой из квалификации досталась Тамара Зиданшек, а Маркете Вондроушовой – Яна Фетт.

Полностью женская сетка здесь. Мужская – здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoМаркета Вондроушова
logoЯна Фетт
logoТамара Зиданшек
Кимберли Биррелл
logoПолина Кудерметова
logoМагдалена Фрех
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