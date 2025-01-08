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Циципас представил форму на Australian Open-2025

Стефанос Циципас представил форму, в которой сыграет на Australian Open-2025.

Его спонсор Adidas подготовил красный комплект c бордовыми вставками.

Фото: x.com/steftsitsipas

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Опубликовал: Кирилл Куценко
logoСтефанос Циципас
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