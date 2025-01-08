Циципас представил форму на Australian Open-2025
Стефанос Циципас представил форму, в которой сыграет на Australian Open-2025.
Его спонсор Adidas подготовил красный комплект c бордовыми вставками.
Фото: x.com/steftsitsipas
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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