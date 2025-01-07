Аделаида (WTA). 2-й круг. Александрова сыграет с Наварро, Шнайдер – с Вондроушовой, Самсонова встретится с Бенчич, Касаткина – с Джонс
Екатерина Александрова сыграет с Эммой Наварро во втором круге в Аделаиде.
Диана Шнайдер встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Белиндой Бенчич, Дарья Касаткина – с Эмерсон Джонс.
Сетка турнира здесь.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
6 – 11 января 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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