Аделаида (WTA). 2-й круг. Александрова сыграет с Наварро, Шнайдер – с Вондроушовой, Самсонова встретится с Бенчич, Касаткина – с Джонс

Екатерина Александрова сыграет с Эммой Наварро во втором круге в Аделаиде.

Диана Шнайдер встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Белиндой Бенчич, Дарья Касаткина – с Эмерсон Джонс. Сетка турнира здесь . Adelaide International Аделаида, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Второй круг