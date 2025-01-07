Фриц и еще три игрока топ-20 заявились на турнир в Далласе, Бруксби и Опелка сыграют по защищенному рейтингу
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Далласе, который стартует 3 февраля.
В Техасе планируют выступить:
Тэйлор Фриц (4);
Каспер Рууд (6);
действующий чемпион Томми Пол (12);
Фрэнсис Тиафу (17);
Бен Шелтон (21);
Томаш Махач (26).
По защищенному рейтингу на турнир заявились Рейлли Опелка и Дженсон Бруксби.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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