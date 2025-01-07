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Фриц и еще три игрока топ-20 заявились на турнир в Далласе, Бруксби и Опелка сыграют по защищенному рейтингу

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Далласе, который стартует 3 февраля.

В Техасе планируют выступить:

По защищенному рейтингу на турнир заявились Рейлли Опелка и Дженсон Бруксби.

Полный список участников здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoКаспер Рууд
logoТэйлор Фриц
logoФрэнсис Тиафу
logoТомми Пол
logoБен Шелтон
logoРейлли Опелка
Дженсон Бруксби
logoDallas Open
logoATP
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