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Australian Open. Квалификация. 1-й круг. Качмазов сыграет с Мотидзуки

Алибек Качмазов сыграет в первом круге квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Алибек Качмазов (Россия) – Синтаро Мотидзуки (Япония, 22)

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
logoAustralian Open
Синтаро Мотидзуки
Алибек Качмазов
logoATP
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