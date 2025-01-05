Мюллер – первый игрок в истории, который выиграл титул, уйдя с 0:1 в 5 матчах

Александр Мюллер выиграл дебютный титул на ATP 250 в Гонконге.

В финале француз победил Кеи Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 6:3.

67-я ракетка мира стал первым теннисистом в истории, который выиграл турнир, уйдя с 0:1 по сетам в каждом из пяти трехсетовых матчей. Ранее только два игрока в истории брали титул, уступив первый сет в каждой из встреч: Артур Эш на итоговом в 1975-м и Александр Бублик на турнире в Монпелье в 2024-м.