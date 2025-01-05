Осака снялась с финала в Окленде после победы в первом сете
Наоми Осака из-за травмы живота снялась в финале в Окленде, выиграв первый сет.
Японка взяла его у Клары Таусон со счетом 6:4 и сразу после вызвала врача на корт. Во время медицинского перерыва Осака плакала. После этого она посоветовалась с тренером и снялась с матча.
Для 22-летней Таусон этот титул стал третьим в карьере.
Опубликовано: Алёна Майорова
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