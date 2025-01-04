  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Аделаида (ATP). Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Пола, Оже-Альяссим встретится с Шаповаловым
0

Аделаида (ATP). Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Пола, Оже-Альяссим встретится с Шаповаловым

Прошла жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который начнется 6 января.

Томми Пол (1), Себастьян Корда (2), Томаш Махач (3) и Иржи Лехечка (4) начнут со второго круга.

Роман Сафиуллин сыграет с квалифаером. Победитель выйдет на Пола.

Феликс Оже-Альяссим (5) встретится с Денисом Шаповаловым, Александр Бублик – с Миомиром Кецмановичем.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoРоман Сафиуллин
logoСебастьян Корда
logoИржи Лехечка
logoТомми Пол
logoАлександр Бублик
logoДенис Шаповалов
logoФеликс Оже-Альяссим
logoAdelaide International
logoATP
logoМиомир Кецманович
logoТомаш Махач
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня день рождения Жасмин Паолини
1сегодня, 15:32
Гауфф о Коллинс в ложе сборной США: «Я удивлена, что она сегодня еще не тверкала. Пришлось попросить ее этого не делать»
2сегодня, 15:01
Мирра Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене
38сегодня, 14:23
Лехечка в Брисбене вышел в финал в одиночке и в паре
сегодня, 14:10
Евгений Кафельников: «И как так получилось, что Казахстан «профукал» Полину Кудерметову?»
14сегодня, 13:45
Опелка выиграл 100-й матч на уровне ATP и вернется в топ-200
3сегодня, 12:38
Брисбен (ATP). Опелка вышел в финал, Димитров не доиграл матч с Лехечкой
16сегодня, 12:09
Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»
3сегодня, 11:49
Соболенко попросили дать совет Мирре Андреевой: «Посоветую ей что-нибудь, когда завершу карьеру»
3сегодня, 11:32
Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге
1сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем