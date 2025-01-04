Аделаида (ATP). Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Пола, Оже-Альяссим встретится с Шаповаловым
Прошла жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который начнется 6 января.
Томми Пол (1), Себастьян Корда (2), Томаш Махач (3) и Иржи Лехечка (4) начнут со второго круга.
Роман Сафиуллин сыграет с квалифаером. Победитель выйдет на Пола.
Феликс Оже-Альяссим (5) встретится с Денисом Шаповаловым, Александр Бублик – с Миомиром Кецмановичем.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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