Сегодня день рождения Жасмин Паолини
Сегодня исполнилось 29 лет четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.
Паолини выиграла два турнира в одиночке и шесть в паре, в том числе Олимпиаду в Париже с Сарой Эррани.
В прошлом сезоне Паолини дошла до финала «Ролан Гаррос» в одиночке и в паре с Эррани, а также до финала «Уимблдона» в одиночке.
Она обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2024 в составе сборной Италии.
Опубликовала: Любовь Энина
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