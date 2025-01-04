Сегодня день рождения Жасмин Паолини

Сегодня исполнилось 29 лет четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.

Паолини выиграла два турнира в одиночке и шесть в паре, в том числе Олимпиаду в Париже с Сарой Эррани .

В прошлом сезоне Паолини дошла до финала «Ролан Гаррос » в одиночке и в паре с Эррани, а также до финала «Уимблдона » в одиночке.

Она обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2024 в составе сборной Италии.