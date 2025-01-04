Нисикори впервые с 2019-го вышел в финал турнира ATP
Кеи Нисикори вышел в финал в Гонконге на отказе Шана Цзюньчэна.
Китаец снялся из-за плохого самочувствия при счете 3:4 в первом сете.
Для 35-летнего Нисикори это будет 27-й финал на уровне ATP в карьере и первый с 2019-го. Тогда он взял титул в Брисбене, обыграв Даниила Медведева.
По итогам недели Нисикори вернется в топ-100 впервые с июня 2022-го. В живом рейтинге он занимает 74-ю строчку.
Завтра Нисикори поборется с Александром Мюллером.
Опубликовала: Любовь Энина
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