Полина Кудерметова впервые вышла в финал турнира WTA
Полина Кудерметова в Брисбене впервые вышла в финал турнира WTA.
В полуфинале 107-я ракетка мира победила №55 Ангелину Калинину – 6:4, 6:3.
С учетом квалификации 21-летняя Кудерметова выиграла семь матчей подряд. На следующей неделе она поднимется на 57-ю строчку рейтинга.
За титул она поборется с Ариной Соболенко или Миррой Андреевой.
Опубликовала: Любовь Энина
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