Полина Кудерметова впервые вышла в финал турнира WTA

Полина Кудерметова в Брисбене впервые вышла в финал турнира WTA.

В полуфинале 107-я ракетка мира победила №55 Ангелину Калинину – 6:4, 6:3.

С учетом квалификации 21-летняя Кудерметова выиграла семь матчей подряд. На следующей неделе она поднимется на 57-ю строчку рейтинга.

За титул она поборется с Ариной Соболенко или Миррой Андреевой .