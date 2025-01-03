Окленд (WTA). 1/4 финала. Осака сыграет с Батист, Киз – с Таусон
Наоми Осака сыграет с Хейли Батист в 1/4 финала в Окленде.
Сетка турнира здесь.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
30 декабря 2024 – 5 января 2025
WTA 250
Призовой фонд – $275 094
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем