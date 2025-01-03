Гонконг (ATP). 1/4 финала. Музетти сыграет с Муньяром, Нисикори – с Норри

Лоренцо Музетти сыграет с Хауме Муньяром в 1/4 финала в Гонконге.

Сетка турнира здесь . Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 30 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал