Димитров о том, что защищает титул в Брисбене: «У меня роман с этим турниром»
Григор Димитров прокомментировал победу на старте турнира в Брисбене.
Он обыграл Янника Ганфманна 7:6(5), 6:3 и успешно начал защиту титула.
– Роман с Брисбеном продолжается. Это ваша 24-я победа здесь – больше, чем у кого бы то ни было... Как так вышло? Вы едите стейк и пьете пиво перед игрой?
– Не знаю. Думаю, это происходит из-за скромного начала. Я приехал сюда 15 лет назад. И с первого дня начался роман. Хочу продолжать развиваться, строить, испытывать себя... продолжать выступать перед вами, ребята, как можно дольше. Просто хочу получать удовольствие, когда выхожу на корт. Похоже, пока получается. Хочу продолжать и надеюсь, что смогу снова здесь победить.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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