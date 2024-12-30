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Корда, Оже-Альяссим, Монфис и Бублик сыграют в Монпелье на неделе после Australian Open

Опубликована заявка турнира в Монпелье, который пройдет c 27 января по 2 февраля.

На турнире ATP 250 сыграют:

Также в заявку попали двукратный чемпион Гаэль Монфис и чемпион-2021 Давид Гоффен.

Полностью заявка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoФеликс Оже-Альяссим
logoСебастьян Корда
logoФлавио Коболли
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoГаэль Монфис
logoАлександр Бублик
logoДавид Гоффен
logoТэллон Грикспор
logoOpen Sud de France
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