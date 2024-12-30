Корда, Оже-Альяссим, Монфис и Бублик сыграют в Монпелье на неделе после Australian Open
Опубликована заявка турнира в Монпелье, который пройдет c 27 января по 2 февраля.
На турнире ATP 250 сыграют:
Себастьян Корда (№22 рейтинга);
Феликс Оже-Альяссим (29);
Джованни Мпетши Перрикар (31);
Флавио Коболли (32);
двукратный чемпион Александр Бублик (33);
Тэллон Грикспор (40).
Также в заявку попали двукратный чемпион Гаэль Монфис и чемпион-2021 Давид Гоффен.
Полностью заявка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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