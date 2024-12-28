Брисбен (WTA). Касаткина может в первом матче сыграть с Кудерметовой, Мирра Андреева – с Блинковой

Опубликовали сетку WTA 500 в Брисбене, который начнется 29 января.

Дарья Касаткина (3) начнет со второго круга – сыграет с Вероникой Кудерметовой или Пейтон Стернс. Диана Шнайдер (5) поборется с Ангелиной Калининой или Яфань Ван , Мирра Андреева (8) – с Анной Блинковой или квалифаером. Анна Калинская (6) стартует матчем против Эшлин Крюгер или Моюки Учиджимы, Людмила Самсонова (13) сыграет с Ван Синьюй или квалифаером. Камилла Рахимова встретится с Сюзан Ламенс.

Первая сеяная Арина Соболенко сыграет с Викторией Томовой или Ренатой Сарасуа, а вторая сеяная Эмма Наварро встретится с квалифаером или Кимберли Биррел (wild card).

Полная сетка здесь.