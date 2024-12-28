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Брисбен (WTA). Касаткина может в первом матче сыграть с Кудерметовой, Мирра Андреева – с Блинковой

Опубликовали сетку WTA 500 в Брисбене, который начнется 29 января.

Дарья Касаткина (3) начнет со второго круга – сыграет с Вероникой Кудерметовой или Пейтон Стернс. Диана Шнайдер (5) поборется с Ангелиной Калининой или Яфань Ван, Мирра Андреева (8) – с Анной Блинковой или квалифаером. Анна Калинская (6) стартует матчем против Эшлин Крюгер или Моюки Учиджимы, Людмила Самсонова (13) сыграет с Ван Синьюй или квалифаером. Камилла Рахимова встретится с Сюзан Ламенс.

Первая сеяная Арина Соболенко сыграет с Викторией Томовой или Ренатой Сарасуа, а вторая сеяная Эмма Наварро встретится с квалифаером или Кимберли Биррел (wild card).

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДарья Касаткина
logoВероника Кудерметова
logoДиана Шнайдер
logoАнгелина Калинина
logoМирра Андреева
logoАнна Калинская
logoАнна Блинкова
logoЯфань Ван
logoЛюдмила Самсонова
logoКамилла Рахимова
logoВан Синьюй
logoАрина Соболенко
logoЭмма Наварро
logoBrisbane International
logoWTA
Пейтон Стернс
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