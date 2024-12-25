Ришар Гаске: «Джокович еще вполне способен снова выиграть турнир «Большого шлема»

Ришар Гаске предположил, что Новак Джокович может выиграть 25-й «Большой шлем».

«Я говорю себе, что он еще вполне способен снова выиграть «Шлем». Не знаю, был ли какой-то спортсмен так силен в 37 лет, что оставался вторым или третьим в мире и настраивался на большой титул. Это уникально и невероятно».

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет