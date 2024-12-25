Кириос о том, что Синнер снялся в промо Australian Open: «Это просто смешно🤦🏽»
Ник Кириос отреагировал на то, что Янник Синнер снялся в промо Australian Open.
«Не понимаю, почему мы это замалчиваем. И Швентек тоже. Это просто смешно🤦🏽», – твитнул Кириос.
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Опубликовал: Кирилл Куценко
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