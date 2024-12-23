Томлянович получила wild card на «пятисотник» в Брисбене
Айла Томлянович получила wild card на турнир WTA 500 в Брисбене.
Также приглашения в женскую сетку получили Майя Джойнт и Кимберли Биррелл.
Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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