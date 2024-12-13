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Вавринка, Томлянович и Сэвилл получили wild card в основную сетку Australian Open

Организаторы Australian Open объявили обладателей wild card в основную сетку.

У мужчин их получили:

У женщин приглашения получили пять австралиек и одна китаянка:

Организаторы не назвали обладателей wild card по обмену с Федерацией тенниса Франции и USTA, но их имена уже известны. От Франции сыграют Люка Пуй и Клое Паке, а от США – Нишеш Басаваредди и Ива Йович.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
logoСтэн Вавринка
logoДарья Сэвилл
logoАйла Томлянович
logoATP
Талия Гибсон
logoAustralian Open
Эмерсон Джонс
logoWTA
Ли Ту
logoЧжан Шуай
Ива Йович
Майя Джойнт
Джеймс Маккейб
Тристан Шулкэйт
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