Вавринка, Томлянович и Сэвилл получили wild card в основную сетку Australian Open
Организаторы Australian Open объявили обладателей wild card в основную сетку.
У мужчин их получили:
чемпион-2014 Стэн Вавринка;
Касидит Самрей.
У женщин приглашения получили пять австралиек и одна китаянка:
Майя Джойнт;
Организаторы не назвали обладателей wild card по обмену с Федерацией тенниса Франции и USTA, но их имена уже известны. От Франции сыграют Люка Пуй и Клое Паке, а от США – Нишеш Басаваредди и Ива Йович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
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