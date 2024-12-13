Вавринка, Томлянович и Сэвилл получили wild card в основную сетку Australian Open

Организаторы Australian Open объявили обладателей wild card в основную сетку.

У мужчин их получили:

У женщин приглашения получили пять австралиек и одна китаянка:

Организаторы не назвали обладателей wild card по обмену с Федерацией тенниса Франции и USTA, но их имена уже известны. От Франции сыграют Люка Пуй и Клое Паке, а от США – Нишеш Басаваредди и Ива Йович.