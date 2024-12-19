Меньшика попросили пройти допинг-тест во время матча на молодежном итоговом
Якуб Меньшик сообщил, что его попросили пройти допинг-тест во время матча.
Во втором сете против Артура Фиса на молодежном итоговом чех взял туалетный перерыв, и в середине его попросили сдать тест.
После он сказал об этом что-то судье на вышке – тот ответил: «Ты прав». Судья доложил об этом супервайзеру и сказал, что Меньшик из-за этого задержался: «Передай, что такого не должно происходить».
Чех проиграл встречу со счетом 2:4, 3:4(4), 2:4.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisHigh61330
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем