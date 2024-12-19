Меньшика попросили пройти допинг-тест во время матча на молодежном итоговом

Якуб Меньшик сообщил, что его попросили пройти допинг-тест во время матча.

Во втором сете против Артура Фиса на молодежном итоговом чех взял туалетный перерыв, и в середине его попросили сдать тест.

После он сказал об этом что-то судье на вышке – тот ответил: «Ты прав». Судья доложил об этом супервайзеру и сказал, что Меньшик из-за этого задержался: «Передай, что такого не должно происходить».

Чех проиграл встречу со счетом 2:4, 3:4(4), 2:4.