Микельсен первым вышел в полуфинал молодежного итогового

Алекс Микельсен квалифицировался в полуфинал молодежного итогового ATP.

Американец выиграл два матча в группе – у Нишеша Басаваредди со счетом 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2 и у Люки Ван Аша со счетом 1:4, 4:2, 4:3(6), 4:3(5).