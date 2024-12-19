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Микельсен первым вышел в полуфинал молодежного итогового

Алекс Микельсен квалифицировался в полуфинал молодежного итогового ATP.

Американец выиграл два матча в группе – у Нишеша Басаваредди со счетом 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2 и у Люки Ван Аша со счетом 1:4, 4:2, 4:3(6), 4:3(5).

Опубликовано: Алёна Майорова
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