Микельсен первым вышел в полуфинал молодежного итогового
Алекс Микельсен квалифицировался в полуфинал молодежного итогового ATP.
Американец выиграл два матча в группе – у Нишеша Басаваредди со счетом 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2 и у Люки Ван Аша со счетом 1:4, 4:2, 4:3(6), 4:3(5).
Опубликовано: Алёна Майорова
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