Правоохранительные органы рассмотрят 15 заявлений из-за оскорбительных комментариев в адрес игроков в соцсетях. Их подали благодаря искусственному интеллекту

Руководство тенниса рассказало о защите игроков от оскорблений в социальных сетях.

ITF , WTA , AELTC и USTA опубликовали отчет о работе программы Threat Matrix.

За период с января по октябрь она защитила от онлайн-абьюза в соцсетях, тиктоке и ютубе 8 тысяч игроков, отследила 2,47 миллиона комментариев на 39 языках, отправила 12 тысяч жалоб на оскорбления и написала 36 заявлений на аккаунты в органы власти, из которых 15 были переданы в правоохранительные органы.

Отмечается, что 48% оскорблений оставили разозленные ставочники, а самым частыми из них были сексистские высказывания, сексуально откровенный или неуместный контент.