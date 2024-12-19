Правоохранительные органы рассмотрят 15 заявлений из-за оскорбительных комментариев в адрес игроков в соцсетях. Их подали благодаря искусственному интеллекту
Руководство тенниса рассказало о защите игроков от оскорблений в социальных сетях.
ITF, WTA, AELTC и USTA опубликовали отчет о работе программы Threat Matrix.
За период с января по октябрь она защитила от онлайн-абьюза в соцсетях, тиктоке и ютубе 8 тысяч игроков, отследила 2,47 миллиона комментариев на 39 языках, отправила 12 тысяч жалоб на оскорбления и написала 36 заявлений на аккаунты в органы власти, из которых 15 были переданы в правоохранительные органы.
Отмечается, что 48% оскорблений оставили разозленные ставочники, а самым частыми из них были сексистские высказывания, сексуально откровенный или неуместный контент.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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