Осака, Анисимова и Радукану вошли в топ-3 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака совершила самый большой рывок в рейтинге среди игроков топ-100 по итогам сезона. Она начала год без рейтинга, а закончила 58-й.
Также в топ-5 входят:
Аманда Анисимова (поднялась с 373-го места на 36-е);
Эмма Радукану (с 301-го на 57-е);
Каролин Возняцки (с 256-го на 70-е);
Лулу Сан (с 214-го на 40-е).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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