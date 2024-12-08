Бенчич проиграла в финале турнира WTA 125 в Анже. Это ее первый решающий матч после декрета

Белинда Бенчич уступила Алисии Паркс в финале турнира WTA 125 в Анже.

Американка выиграла 7:6(4), 3:6, 6:0 и победила в Анже второй раз за последние три года.

Бенчич впервые после рождения дочки дошла до финала. В понедельник она вернется в топ-500.