Алькарас проиграл Тиафу в выставочном матче в Шарлотте
В Шарлотте прошли выставочные матчи. На стадионе присутствовало 16 194 зрителя.
Третья ракетка мира Карлос Алькарас проиграл №18 Фрэнсису Тиафу – 7:5, 1:6, 9-11.
21-я ракетка мира Мэдисон Киз победила №78 Слоун Стивенс – 7:5, 6:3.
Опубликовала: Любовь Энина
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