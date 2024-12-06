Коккинакис о допинг‑делах Синнера и Швентек: «Ко всем теннисистам должны применяться одинаковые правила»
Танаси Коккинакис высказался о допинговых делах Янника Синнера и Иги Швентек.
«Могу сказать лишь одно: все теннисисты должны быть равны и ко всем должны применяться одни и те же правила», – цитирует Коккинакиса «Матч ТВ».
Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
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