В феврале в квалификации Кубка Дэвиса Сербия сыграет с Данией, Испания – со Швейцарией, Германия – с Израилем

Прошла жеребьевка первого этапа квалификации Кубка Дэвиса-2025.

Матчи состоятся в феврале в формате дома/на выезде (хозяева указаны первыми в паре).

Между собой сыграют следующие сборные:

Норвегия – Аргентина;

Швеция – Австралия;

Бельгия – Чили;

Канада – Венгрия;

Австрия – Финляндия;

Израиль – Германия;

Япония – Великобритания;

Тайвань – США;

Чехия – Южная Корея;

Дания – Сербия;

Швейцария – Испания;

Хорватия – Словакия;

Франция – Бразилия.

Победители встреч выйдут во второй, сентябрьский этап квалификации.

Финалисты-2024 нидерландцы автоматически попали во второй этап, а чемпионы-2024 итальянцы – в плей-офф, потому что они будут хозяевами (матчи пройдут в Болонье).