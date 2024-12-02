В феврале в квалификации Кубка Дэвиса Сербия сыграет с Данией, Испания – со Швейцарией, Германия – с Израилем
Прошла жеребьевка первого этапа квалификации Кубка Дэвиса-2025.
Матчи состоятся в феврале в формате дома/на выезде (хозяева указаны первыми в паре).
Между собой сыграют следующие сборные:
Норвегия – Аргентина;
Швеция – Австралия;
Бельгия – Чили;
Канада – Венгрия;
Австрия – Финляндия;
Израиль – Германия;
Япония – Великобритания;
Тайвань – США;
Чехия – Южная Корея;
Дания – Сербия;
Швейцария – Испания;
Хорватия – Словакия;
Франция – Бразилия.
Победители встреч выйдут во второй, сентябрьский этап квалификации.
Финалисты-2024 нидерландцы автоматически попали во второй этап, а чемпионы-2024 итальянцы – в плей-офф, потому что они будут хозяевами (матчи пройдут в Болонье).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал ITF
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