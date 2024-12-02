Плей-офф Кубка Дэвиса следующие три года будет проходить в Италии
Италия будет принимать плей-офф Кубка Дэвиса с 2025-го по 2027-й.
Об этом официально объявила Международная федерация тенниса.
В следующем сезоне соревнования пройдут в Болонье.
Итальянцы – трехкратные чемпионы Кубка Дэвиса (1976, 2023, 2024).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: daviscup.com
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