  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Серена Уильямс: «Хочу пробежать полумарафон. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису»
6

Серена Уильямс: «Хочу пробежать полумарафон. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису»

Серена Уильямс хочет пробежать полумарафон.

Она планирует поучаствовать в забеге до конца следующего года.

«Я увлеклась правильным питанием и тренировками, наверное, даже больше, чем когда играла в теннис. Раньше я знала, что буду сжигать 20 тысяч калорий в день, а теперь я такая: «Даже не знаю, сколько калорий получится сжечь!».

Я хочу посоревноваться – нет, скажу иначе, – я хочу поучаствовать в полумарафоне. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису.

Но мне, как женщине, пришлось сделать другой выбор, который, возможно, не пришлось бы делать, если бы я была парнем, но все в порядке, мне это нравится. Мне нравится, что я выбрала семью, я хочу быть рядом с ними каждый день своей жизни и стараюсь это делать. И я поняла, что хочу стать величайшей в чем-то еще. Сейчас это материнство.

Чем дольше я не играю в теннис профессионально, тем чаще думаю: «Ладно, я занималась спортом буквально всю жизнь, как мне поддерживать форму?». Моя главная цель – быть здоровой ради детей, а они маленькие, и я должна бегать за ними и им помогать». 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: People
logoWTA
logoСерена Уильямс
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джокович стал амбассадором Qatar Airways
6сегодня, 10:43Фото
Тэйлор Фриц: «Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Федерер в 2006-м»
7сегодня, 09:53
Музетти стал героем кавер-стори итальянского журнала ICON
2сегодня, 09:17Фото
Капитан Италии в Кубке Дэвиса: «Дисквалификация Синнера стала бы величайшей несправедливостью в истории»
16сегодня, 08:25
Зверев подал больше всех эйсов за год, Рублев – пятый
1сегодня, 07:38
Надаль встретился с игроками «Ман Сити» и сходил на матч «Реала» в ЛЧ
10сегодня, 06:40Фото
Бывший тренер Медведева: «Следующий сезон будет для него не легче. Даже, может, посложнее – есть проблемы в игровом плане»
14вчера, 20:31
Рублев сыграет с Монфисом, Эмбером и Коккинакисом на финальном турнире UTS в Лондоне
6вчера, 18:10
Маю о работе Джоковича и Маррея: «Я думал, что он уже заканчивает карьеру, но теперь есть ощущение, что мы снова увидим великого Новака»
5вчера, 16:15
Виландер о Джоковиче: «Учитывая, что ему помогает Энди Маррей, он может выиграть «Большие шлемы» в 2025-м и даже 2026-м»
15вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00