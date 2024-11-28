Серена Уильямс: «Хочу пробежать полумарафон. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису»

Серена Уильямс хочет пробежать полумарафон.

Она планирует поучаствовать в забеге до конца следующего года.

«Я увлеклась правильным питанием и тренировками, наверное, даже больше, чем когда играла в теннис. Раньше я знала, что буду сжигать 20 тысяч калорий в день, а теперь я такая: «Даже не знаю, сколько калорий получится сжечь!».

Я хочу посоревноваться – нет, скажу иначе, – я хочу поучаствовать в полумарафоне. Мне просто необходимо в чем-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису.

Но мне, как женщине, пришлось сделать другой выбор, который, возможно, не пришлось бы делать, если бы я была парнем, но все в порядке, мне это нравится. Мне нравится, что я выбрала семью, я хочу быть рядом с ними каждый день своей жизни и стараюсь это делать. И я поняла, что хочу стать величайшей в чем-то еще. Сейчас это материнство.

Чем дольше я не играю в теннис профессионально, тем чаще думаю: «Ладно, я занималась спортом буквально всю жизнь, как мне поддерживать форму?». Моя главная цель – быть здоровой ради детей, а они маленькие, и я должна бегать за ними и им помогать».