Виландер о Джоковиче: «Учитывая, что ему помогает Энди Маррей, он может выиграть «Большие шлемы» в 2025-м и даже 2026-м»

Матс Виландер рассказал, для чего Новак Джокович стал работать с Энди Марреем.

«Моей первой реакцией было то, что он хочет выиграть больше «Больших шлемов».

Конечно, мы, болельщики, хотели бы увидеть, как он выиграет 25-й титул и станет величайшим всех времен. Я бы сказал, учитывая, что ему помогает Энди Маррей, что он может выиграть «Большие шлемы» в 2025-м и, возможно, даже в 2026-м.

Думаю, Новак оставил нам послание, что он считает, что все еще может показывать лучший теннис. Или что это вообще только впереди. Это сильное заявление в сторону Янника Синнера, Карлоса Алькараса и лучших игроков мира.

Энди может рассказать Новаку то, что он, возможно, уже знает. Но Энди уже играл против тех, с кем будет сражаться Новак, он тренировался с ними. Он говорил с Синнером, Алькарасом, [Даниилом] Медведевым, [Стефаносом] Циципасом, [Александром] Зверевым.

Возможно, у него не будет секретов, но будут другие варианты игры с этими ребятами. Думаю, есть много мелких деталей, которые знает Энди Маррей, а Новак, возможно, не думал. В целом их взгляды, думаю, будут очень похожими. Энди выиграть три «Больших шлема», два золота на олимпиаде, Кубок Дэвиса.

Как готовиться к «Шлемам»? Насколько важны турниры ATP-тура? Как играть пятисетовые матчи – если это первый это круг, четвертьфинал? Устал ли Новак после предыдущего матча? Мы играем длинные или короткие розыгрыши? Насколько силен мой соперник по ходу пяти часов? Есть много вещей, которые Новак Джокович знает, но о которых, возможно, не думает в конкретном матче.

Считаю, это потрясающее решение и Энди Маррей будет отличным тренером. Он понимает, как нужно работать, насколько ты сильно можешь это делать и все еще быть в лучшей физической форме на корте. Думаю, он понимает, как показывать лучший теннис в нужные моменты.

Мы всегда говорим о пиковой форме и Энди знает, когда на нее лучше выходить. Потому что если ты из Великобритании и дважды выиграл Олимпиаду и «Уимблдон», то ты знаешь, как играть на максимум в самый ответственный момент».

У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить