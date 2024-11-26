Тьен и Ван Аш отобрались на молодежный итоговый
123-я ракетка мира Лэрнер Тьен и 128-я ракетка мира Люка Ван Аш квалифицировались на молодежный итоговый турнир ATP, который пройдет 18-22 декабря в Джидде.
Вчера ATP объявила, что на турнир отобрались:
№20 Артур Фис;
№42 Алекс Микельсен;
№48 Якуб Меньшик;
№50 Шан Цзюньчэн.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: nextgenatpfinals.com
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