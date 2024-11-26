Синнер показал третий процент побед на харде за сезон в истории ATP

Первая ракетка мира Янник Синнер в этом сезоне выиграл 53 из 56 матчей на харде. Его процент побед составляет 94,6%.

В истории ATP (с 1990 года) только дважды игрок показывал более высокую результативность на харде. В 2006-м Роджер Федерер выиграл 96,7% матчей, а в 2005-м он же одержал 98% побед.