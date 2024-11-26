Глава ITF о критике прощальной церемонии Надаля: «Мы организовали все так, как этого хотел Рафа»

Президент ITF ответил на критику прощальной церемонии Рафаэля Надаля.

Дэвид Хэггерти прокомментировал мнение, что церемония в рамках финального турнира Кубка Дэвиса не соответствовала масштабу карьеры испанца.

«Рафа – потрясающий игрок, он оставляет великое наследие, он вдохновил миллионы игроков по всему миру. И мы посчитали важным послушать то, как сам Рафа хочет попрощаться. Это мы и сделали.

Люди могут думать что угодно, но для нам самое важное, что мы организовали церемонию так, как этого хотел Рафа. И это был отличный вечер, который он очень оценил».