Сафина о допинг-деле Синнера: «Если он играет, значит, все справедливо»

Динара Сафина высказалась о допинг-скандале Янника Синнера.

« Не знаю всех нюансов, не вникала в документы. Если он играет, значит, все справедливо», – рассказала экс-первая ракетка мира в интервью «Чемпионату».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?