Сафина о допинг-деле Синнера: «Если он играет, значит, все справедливо»
Динара Сафина высказалась о допинг-скандале Янника Синнера.
«Не знаю всех нюансов, не вникала в документы. Если он играет, значит, все справедливо», – рассказала экс-первая ракетка мира в интервью «Чемпионату».
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Чемпионат
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