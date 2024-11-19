Шарапова – Надалю: «Никто не сравнится с тобой»
Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры Рафаэля Надаля.
«Никто не сравнится с тобой.
Я очень сильно уважаю твое упорство, твою любовь к сражению и чистый класс, который ты показывал даже в трудный день. 🤍», – написала экс-первая ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @mariasharapova
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