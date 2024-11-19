Ван де Зандшульп после победы над Надалем на Кубке Дэвиса: «Было сложно закончить матч, зная, что он может быть для него последним»

Ботик ван де Зандшульп прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Нидерландец выиграл в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 6:4, 6:4. Это последний турнир в карьере Надаля.

«Здесь было много испанцев, которые за него болели. Я понимаю. Если бы я сидел на трибунах, я бы делал то же самое.

С болельщиками было сложно, и это понятно. Встречи против Рафы в Испании такие. Он главный спортсмен, который здесь когда-либо жил.

Это очень особенное событие. Было сложно закончить матч, зная, что он может быть для него последним... Я просто делал, и в конце концов это мне помогло».

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