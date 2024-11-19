  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ван де Зандшульп после победы над Надалем на Кубке Дэвиса: «Было сложно закончить матч, зная, что он может быть для него последним»
2

Ван де Зандшульп после победы над Надалем на Кубке Дэвиса: «Было сложно закончить матч, зная, что он может быть для него последним»

Ботик ван де Зандшульп прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Нидерландец выиграл в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 6:4, 6:4. Это последний турнир в карьере Надаля.

«Здесь было много испанцев, которые за него болели. Я понимаю. Если бы я сидел на трибунах, я бы делал то же самое.

С болельщиками было сложно, и это понятно. Встречи против Рафы в Испании такие. Он главный спортсмен, который здесь когда-либо жил.

Это очень особенное событие. Было сложно закончить матч, зная, что он может быть для него последним... Я просто делал, и в конце концов это мне помогло».

11 моментов величия Рафаэля Надаля

Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoБотик ван де Зандшульп
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере
11сегодня, 18:18
Шарапова – Надалю: «Никто не сравнится с тобой»
7сегодня, 17:20
Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса
3сегодня, 16:20Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Алькарас ведет сет у с Грикспора, Надаль проиграл Ван де Зандшульпу
13325 минут назадLive
Надаль после поражения на Кубке Дэвиса: «Кажется, это был мой последний одиночный матч в карьере»
732 минуты назад
Nike запустил проекцию около Эйфелевой башни в честь завершения карьеры Надаля
2сегодня, 19:02Видео
Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере
11сегодня, 18:18
Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания проиграла Словакии, Италия вышли в финал
54сегодня, 17:44
Шарапова – Надалю: «Никто не сравнится с тобой»
7сегодня, 17:20
Уже 30 миллионов активных игроков в более чем 110 странах. Какой вид спорта – самый быстрорастущий в мире?
сегодня, 17:00Спецпроект
Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса
3сегодня, 16:20Видео
Музетти потренировался в футболке с фото Надаля на Кубке Дэвиса
1сегодня, 12:52Фото
Ботик ван де Зандшульп: «Надаль и Федерер больше всех повлияли на теннис»
17сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00