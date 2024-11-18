Фриц о том, что станет №4 в рейтинге: «В 2023-м я стоял пятым, но не чувствовал себя пятым. Сейчас я на своем месте»

Тэйлор Фриц ставил цель закончить год в топ-5 рейтинга и ее достиг.

Завтра финалист итогового турнира ATP обойдет Даниила Медведева и впервые станет №4.

«В 2023-м, победив в Делрей-Бич прямо перед защитой титула в Индиан-Уэллс и став пятым, может, на неделю (на самом деле на три – Спортс’‘), я сказал команде: «Какое-то безумие, я пятый в мире, посмотрите на всех этих парней, которые ниже меня в рейтинге и, наверное, лучше меня». (Улыбается.)

Тогда я стоял пятым, но не чувствовал себя пятым. Сейчас я на своем месте. Я там, где должен быть. Это совсем другое чувство. Я провел отличный год. Он придает мне уверенности в себе. Это важное следствие высоких результатов.

Я ставил цель закончить в топ-5. До этого моим наивысшим рейтингом была пятая строчка, поэтому я хотел закончить в пятерке».