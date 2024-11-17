Синнер заработал на итоговом $4,9 млн призовых

Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом ATP Finals в Турине.

Он прошел турнир без поражений и заработал 4,9 миллиона долларов.

Теперь его призовые за официальные турниры в 2024-м составляют 16,9 миллиона долларов, а в карьере – 34 миллиона долларов.

Он поднялся на 10-е место в истории по призовым за карьеру.