Синнер заработал на итоговом $4,9 млн призовых
Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом ATP Finals в Турине.
Он прошел турнир без поражений и заработал 4,9 миллиона долларов.
Теперь его призовые за официальные турниры в 2024-м составляют 16,9 миллиона долларов, а в карьере – 34 миллиона долларов.
Он поднялся на 10-е место в истории по призовым за карьеру.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости