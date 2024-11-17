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Кравиц и Пюц выиграли парный итоговый турнир ATP

Кевин Кравиц и Тим Пюц стали чемпионами парного итогового турнира ATP.

В финале 15-я и 16-я ракетки мира в паре обыграли лидеров рейтинга Марсело Аревало и Мате Павича – 7:6(5), 7:6(6).

В 2024-м Кравиц и Пюц вместе выиграли два титула (также Гамбург) и дошли до финала в Брисбене, Галле и на US Open.

Для обоих это первая победа на ATP Finals. Кравиц участвовал четвертый раз, Пюц – первый.

Для Кравица это 11-й титул в карьере, для Пюца – 10-й.

За турнир их пара заработала 862 700 долларов.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
Марсело Аревало
logoATP Finals
logoКевин Кравиц
logoМате Павич
Тим Пюц
призовые
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